Die Astor Filmlounge in Berlin wird in diesem Sommer Austragungsort für mehrere politische Interviews sein. Dort wird die Gesprächsreihe "Brigitte Live" fortgesetzt, durch die "Brigitte"-Chefredakteurin Brigitte Huber führt. Den Fragen stellen sich dann die Menschen, die im September antreten, um Angela Merkel als Bundeskanzlerin Deutschlands abzulösen, also Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Armin Laschet.

Die Mediengruppe RTL Deutschland wird umfangreich von den Gesprächen berichten. Nachrichtensender ntv überträgt die Interviews live in seinem Programm. Live-Übertragungen sind auch auf rtl.de, ntv.de sowie den Webseiten von "stern" und eben "Brigitte" geplant. Die RTL-Radios werden Inhalte der Gespräche aufgreifen.

Los geht es schon an diesem Donnerstag, also am 1. Juli. Dann stellt sich Annalena Baerbock den Fragen. Alle Übertragungen sollen um 18:30 Uhr starten. Armin Laschet hat für den 7. Juli zugesagt, Olaf Scholz folgt am 28. Juli. Stephan Schäfer, CEO Gruner + Jahr und Geschäftsführer Inhalte & Marken Mediengruppe RTL Deutschland, sagt, die Reihe sei seit vielen Jahren etabliert und hätte immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Vor einigen Jahren hatte sich Angela Merkel im Rahmen der Reihe unter anderem offen gezeigt in der Frage, ob es eine "Ehe für alle" geben solle. "In diesem Jahr erreichen wir durch die Bündelung unserer Kräfte von 'stern', RTL und ntv eine so große Reichweite für das renommierte Talkformat wie nie zuvor. Wir unterstreichen damit erneut unseren Anspruch, mit gutem Journalismus ein großes Publikum zu erreichen“, sagt Schäfer.