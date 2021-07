am 01.07.2021 - 07:52 Uhr

Die all3media-Tochter Little Dot Studios produziert nicht nur Videos für Unternehmen wie Audi, BMW, Shell und Pepsi, sondern betreibt auch international 30 eigene Channels auf verschiedenen Plattformen. Insgesamt managt man zudem 250 Youtube-Kanäle von Partner-Unternehmen. Nun holt man Greta Langgärtner an Bord. Für sie hat man die Position der Head of Content Strategy neu geschaffen.

In dieser Funktion leitet Langgärtner bei der Agentur am Münchner Standort alle Prozesse für Original Productions. Zu ihrem Aufgabenbereich zählen die Erstellung von Content-Strategien, die Entwicklung von kreativen Ideen für alle Plattformen sowie die Beauftragung von Kreativen und Produktionsleitern. Die 32-Jährige kommt von Volkswagen, wo sie die letzten neun Jahr arbeitete.

Nils Franck, General Manager von Little Dot Studios Deutschland: "Ich freue mich sehr, dass wir diese Schlüsselposition mit Greta besetzen können und sie Teil unseres Teams wird. Mit ihrer ausgewiesenen Expertise für Brand Building, digitales und klassisches Marketing sowie strategischer Entwicklung von Social-Media-Konzepten wird sie innovative Projekte initiieren und gleichzeitig für interne Weiterentwicklung sorgen. Damit wird sie unsere Wettbewerbsfähigkeit weiter stärken."

Und Greta Langgärtner selbst sagt: "Mehr denn je wollen Kunden wissen, welcher Content künftig gefragt ist und wie er gestaltet sein muss, um die gewünschten Zielgruppen in den richtigen Formaten und auf den für sie passenden Kanälen zu erreichen. Deshalb freue ich mich, bei Little Dot Studios meine langjährige Erfahrung in den Bereichen der strategischen Produktentwicklung und der optimalen Erstellung von Content einbringen und das Unternehmen weiter ausbauen zu können."