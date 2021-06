© RTL Zwei

Darüber hinaus erhält RTLzwei auch 135.000 Euro für die neue Staffel des von Abdelkarim moderierten Formats "Endlich Klartest". In der von B.vision Media produzierten Sendung interviewt der Comedian Politikerinnen und Politiker der sechs großen Parteien. Weitere Förderungen gingen an Looks Filmproduktionen ("Tod und Spiele", 210.000 Euro), Weltrecorder Story ("Village X", 145.000 Euro) und DOKfilm Fernsehproduktion ("Frédéric*. Prinz. Punk. Preuße.", 40.000 Euro).

Insgesamt hat das Medienboard im Rahmen seiner jüngsten New-Media-Förderrunde rund 1,1 Millionen Euro an 13 Projekte ausgeschüttet. Neben den genannten Serien waren darunter auch Games und VR-Projekte. Helge Jürgens, Geschäftsführer New-Media-Förderung Medienboard, sagt: "Wir freuen uns über noch mehr Serien aus der Capital Region und besonders über neue Formate für unseren Senderpartner RTLzwei. Neuen Schub gibt es auch für den Gamesstandort Berlin-Brandenburg. Durch die nationale Gamesförderung steigen MBB-Antragsvolumen und die Ausgaben in der Region. Erfreulich sind in diesem Zusammenhang auch vermehrte Neugründungen und Ansiedlungen von Gamesunternehmen am Standort. Diese positive Entwicklung konnten wir bereits erkennen – und haben sie unterstützt: viele Projekte neuer Studios erhalten eine Gamesförderung!"