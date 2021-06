Ein 18-Jähriger tötete am 22. Juli 2016 bei einem rechtsextremistischen Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München neun Menschen, verletzt fünf weitere schwer. Die Lage war unübersichtlich, falsche Meldungen über Schüsse an weiteren Orten verbreiteten sich über soziale Netzwerke und stürzten die Stadt über Stunden ins Chaos. Erst nach Mitternacht gab die Polizei Entwarnung.

RTL nimmt anlässlich des Jahrestags am Donnerstag, 22. Juli um 20:15 Uhr ein "Stern TV Spezial" mit dem Titel "22. Juli - Eine Stadt in Angst" ins Programm. Darin werde man die Tat rekonstruieren und die Hintergründe beleuchten. Präsentiert wird die Sendung von Steffen Hallaschka, der unter anderem mit Angehörigen von Opfern, Augenzeugen und Rettern von damals sprechen wird.

Im Anschluss daran wiederholt RTL noch einmal das "Spiegel TV Spezial: Die Macht der Clans" über Organisierte Kriminalität in Deutschland, das im Herbst letzten Jahres schon einmal gezeigt wurde. Den Donnerstagabend nutzt RTL nun schon seit einiger Zeit regelmäßig für Dokus, Reportagen und journalistische Angebote. In dieser Woche blickt Frauke Ludowig auf Prinzessin Diana, kommende Woche geht es um die "Todesakte Maradona", am 15. Juli widmet sich Peter Kloeppel an einem umfangreichen Themenabend der scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ab 23 Uhr zeigt man im Rahmen dessen zudem auch Teile aus der insgesamt fünf Teile umfassenden TVNow-Doku "Angela Merkel - Frau Bundeskanzlerin".