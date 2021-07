Ab dem 29. Juli gibt’s bei TVNow die Doku-Reihe "Schwesta Ewa - Rapperin. Häftling. Mutter." zu sehen. Die sechs von der Film Five GmbH produzierten Folgen macht man auf einen Schlag verfügbar. Das Produktionsteam begleitete die Rapperin seit Februar 2021 - und damit direkt nach der Haftentlassung von Schwesta Ewa. In Haft musste sie wegen mehrfacher Körperverletzung, Steuerhinterziehung und Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger für zwei Jahre und sechs Monate. Nachdem sie zwei Drittel dieser Strafe verbüßt hatte, wurde die Rapperin entlassen.

Rund ein Jahr vor ihrem Haftantritt brachte Schwesta Ewa eine Tochter zur Welt, mit der sie zwischenzeitlich auch in einem Mutter-Kind-Gefängnis war. Seit 2015 hat die Musikerin zudem drei Alben veröffentlicht, die es teilweise sogar in die Top 10 der deutschen Charts schafften. TVNow begleitet die Rapperin nun bei ihrem Neubeginn nach der Haftentlassung. Nachgehen will man den Fragen, was die Pläne der Rapperin für die Zukunft sind und ob sie ihre Vergangenheit hinter sich lassen kann.

"Die sechs Folgen geben intime, teilweise schockierende, aber vor allem sehr persönliche Einblicke in das Leben von Schwesta Ewa und zeichnen durch zahlreiche Interviews mit Wegbegleiter:innen das gesamte Bild einer Musikerin, die fasziniert wie polarisiert", heißt es von TVNow in einer Pressemitteilung. Neben Schwesta Ewa selbst kommen unter anderem auch die Rapper und Produzenten Xatar und SSIO, die Rapperinnen Katja Krasavice, JUJU und Visa Vie zu Wort. Gesprochen haben die Macherinnen und Macher auch mit Kindheitsfreunden, Ex-Kolleginnen und Prozessbeteiligten.

Sie wolle den Menschen zeigen, was ihr alles im Leben widerfahren sei und warum sie die geworden ist, über die man heute rede, sagt Schwesta Ewa. "Ich habe nach Veröffentlichung meines Buches gemerkt, dass die unterschiedlichsten Menschen mir gesagt haben, dass sie mich jetzt besser verstehen. Und genau das will ich auch mit der Doku-Reihe erreichen."