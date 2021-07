One hat die Rückkehr von Katrin Bauerfeind angekündigt. "Bauerfeind - Die Show zur Frau" meldet sich am 29. September zurück im Programm des Spartensenders und ist dann immer wöchentlich am Mittwochabend zu sehen, zwölf neue Ausgaben der Show wird One ausstrahlen. Darüber hinaus hat One auch einige andere Programmhighlights angekündigt, die im zweiten Halbjahr anstehen.

Bereits bekannt war, dass der Sender am späten Freitagabend künftig immer eine "Sportschau" ins Programm nehmen wird, in der es um die Freitagsspiele der 2. Bundesliga gehen wird. Die erste "Sportschau"-Ausgabe ist am 23. Juli zu sehen. Und auch im Bereich der Fiction hat One einige Starts angekündigt. Ab September gibt’s beispielsweise die neue, 12. Staffel von "Doctor Who" zu sehen. Hauptdarstellerin ist nach wie vor Jodie Whittaker. Die Ausstrahlung der Deutschlandpremieren wird begleitet von Klassik-Folgen aus den frühen 80er Jahren. Und auch den Film "Doctor Who - Der Film" aus dem Jahr 1996 wird One als Free-TV-Premiere ausstrahlen.

Darüber hinaus hat One den Start der französischen Produktion "Stalk" angekündigt. Diese lief hierzulande schon beim Sony Channel, einen Termin für die Free-TV-Ausstrahlung gibt’s aber noch nicht. Ab September wird man aber die ersten beiden Staffeln der kanadischen Krimiserie "Murdoch Mysteries" zeigen. Im Dezember folgt dann schließlich Staffel vier von "Call my Agent!".

One-Programmchef Ingmar Cario, der auch stellvertretender WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung ist, sagt: "Das erste Halbjahr 2021 hat One viele Highlights beschert: Den Erfolg bei der Übertragung des ESC, die bislang beste lineare Quote mit 1,2 Prozent im Mai, vor allem aber eine deutliche Steigerung der Abrufe in der ARD-Mediathek gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Daran wollen wir im zweiten Halbjahr anknüpfen. Ich freue mich sehr, dass im Herbst wieder Katrin Bauerfeind mit ihrer Grimme-Preis nominierten ‘Show zur Frau’ unser Programm und die ARD Mediathek bereichert – und das wöchentlich. Für Serienfans bleibt One eine der ersten Adressen in Deutschland – und wird es mit der vielleicht besten 2. Bundesliga aller Zeiten freitags in der ,Sportschau‘ hoffentlich auch für die Sportfans."