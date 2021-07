am 01.07.2021 - 16:00 Uhr

Derzeit produziert Story House Pictures bereits eine "Sisi"-Serie für TVNow und den ORF - doch eine andere historische Persönlichkeiten soll bald in Serienform gegossen werden. Konkret geht es Wolfgang Amadeus Mozart und seine fiktive Schwester Maria Anna Mozart, die im Mittelpunkt einer sechsteiligen Serie mit dem Arbeitstitel "Mozart/Mozart" stehen sollen.

Eigenen Angaben zufolge befindet sich Story House Pictures bereits im Gespräch "mit einer Reihe internationalen Partnern". Ein deutscher Partner steht jedoch noch nicht fest. "Wir sind eindeutig auf den Geschmack gekommen", sagt Showrunner und Headautor Andreas Gutzeit. "Unsere 'Sisi' macht so viel Spaß, dass es folgerichtig ist, eine weitere Ikone dieser Zeit als große, moderne internationale Serie neu zu erzählen."

In der Serie muss Maria Anna, die weitgehend unbekannte Schwester Mozarts, in die Rolle ihres Bruders schlüpfen, als die Erkrankung von Wolfgang Amadeus die gesamte Existenz der "Firma Mozart" bedroht. Erzählt werde die Geschichte einer "außergewöhnlichen Frau, die mit ihrem Talent und ihrem Mut ihre Familie retten muss", heißt es in der Beschreibung.

"Wir haben eine aufregende, mutige Figur erfunden, die mit Milos Formans 'Amadeus' konkurrieren wird", so Andreas Gutzeit. "Weltweit ist 'Mozart' eine Marke, die seit mehr als 250 Jahren Erfolg garantiert." Nun bleibt abzuwarten, welche TV- oder Streaming-Partner anbeißen werden.