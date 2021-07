Die Stunde der Wahrheit für den RTL-Dauerbrenner "Alarm für Cobra 11" naht: Der Sender wird die vorerst letzte Staffel ab Ende Juli ausstrahlen, das hat man nun angekündigt. Schon seit rund einem Jahr ist bekannt, dass man die Serie danach auf den Prüfstand stellt: Hat die Marke noch die gleiche Zugkraft wie in der Vergangenheit? Und vor allem: Lohnt sich eine Fortsetzung? 2020 gab es bekanntlich einen großen Relaunch. Doch nach einem guten Start gingen die Quoten am Ende stark zurück.

Nun wird es darauf ankommen, wie die letzten acht Folgen der Actionserie performen werden. Und RTL hat sich für eine ungewöhnliche Ausstrahlung entschieden. Zeigte man in der Vergangenheit meist eine Folge am Donnerstagabend, so setzt man nun auf gleich mehrere Episoden pro Abend. Am 29. Juli und am 5. August gibt’s gleich drei Folgen auf einen Schlag zu sehen, eine Woche später sendet RTL eine Doppelfolge.

Nach nur drei Wochen wird man also schon mit der Ausstrahlung fertig sein - danach ist die Zukunft von "Alarm für Cobra 11" offen. RTL spricht von einer "Event-Programmierung" zum 25. Jubiläum der Serie. Das ist insofern etwas irreführend, weil die Serie erstmals im März 1996 gelaufen ist - das Jubiläum ist eigentlich schon längst vorbei. Alle Folgen der vorerst letzten Staffel sind zudem ab dem 12. Juli bei TVNow zu sehen.

Seit 2020 kommt "Alarm für Cobra 11" generalüberholt daher. Semir Gerkhan ist zwar immer noch mit dabei und wird von Erdoğan Atalay verkörpert, erstmals an seiner Seite als Partnerin stand mit Vicky (Pia Stutzenstein) jedoch eine Frau. Inhaltlich gab es weniger explodierende Tanklaster, sondern vermehrt auch ernste Themen wie Rassismus bei der Polizei. Zudem kommt die Serie seit 2020 in einem anderen, filmischeren Look daher. "Wir wissen, dass wir uns mit einem so teuren Format wie "Cobra 11" immer wieder aufs Neue beweisen müssen", sagte Produzent Heiko Schmidt, Geschäftsführer der Produktionsfirma action concept, im August 2020 im Gespräch mit DWDL.de. "Wir geben unser Bestes und hoffen, dass wir mit RTL durch diese vielen Veränderungen gehen."