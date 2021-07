Zum 1. Juli hat Aurel Beck seinen neuen Posten als Herstellungsleiter bei ITV Studios Germany in Köln angetreten. Als solcher soll er die zunehmende Anzahl an Fiction-Produktionen koordinieren und berichtet direkt an COO Martin Borowski. Er war zuletzt in gleicher Position bei der Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH tätig und verantwortete dort Serien wie "Der Lehrer", "Gefährliche Nähe" oder "Heldt". Zuvor war er als freier Produktionsleiter für verschiedene TV-Formate im Einsatz.

Aurel Beck zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich, bei einem globalen Unternehmen wie ITV ein neues Kapitel aufzuschlagen zu dürfen. Es warten jede Menge neue Herausforderungen und ein großartiges Team, mit dem ich viele spannende und kreative Fiction-Projekte auf den Weg bringen möchte."