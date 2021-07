"Ist es nicht verrückt, wo die Liebe manchmal hinfällt?", fragt Vox bei der Ankündigung seines neuen Formats "Die wundervolle Welt der Liebe". Ähnlich verrückt scheint allerdings auch, auf welche Sendungsideen Programmmacher so kommen. Die neue Sendung will sich nämlich nicht damit zufrieden geben, zu zeigen, wie komplett unterschiedliche und auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammen passende Paare zueinander gefunden haben und nun ihren Alltag meistern, sondern reichert all das auch noch mit einem Promi-Panel an, das dazu Kommentare abgeben soll.

Dieses Promi-Panel besteht aus Mirja DuMont mit Freundin Jeanette, Danni Büchner und Ennesto Monté, Panagiota Petridou und Nina Moghaddam, Ross Antony und Paul Reeves, Steffi und Roland Bartsch, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bzw. und ihre Mutter Iris Klein, Peggy Jerofke und Steff Jerkel sowie Oliver und Pauline Petszokat. Auch die vorgestellten ungewöhnlichen Paare sind teils prominent. Mit dabei sind etwa Reiner und Sylvia Calmund, Harald Glööckler und Dieter Schroth sowie Martina Big und ihr Ehemann Michael.

"Die wundervolle Welt der Liebe" läuft erstmals am Dienstag, 27. Juli um 20:15 Uhr bei Vox, insgesamt wurden zunächst zwei Folgen produziert.