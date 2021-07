Schon jetzt zeigt Kabel Eins sonntags um 20:15 Uhr sein Doku-Format "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand". Dabei handelt es sich aber nur um Wiederholungen, am vergangenen Sonntag waren damit dann auch lediglich 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe drin. Allerdings musste das Format auch gegen die Fußball-EM antreten, insofern sind die schlechten Quoten gleich doppelt zu erklären. Nun hat Kabel Eins jedoch neue Folgen in Aussicht gestellt.

Die neue Staffel der "Trucker Babes" soll demnach am 18. Juli starten, die frischen Folgen sind dann wie gehabt sonntags zur besten Sendezeit zu sehen. In der ersten Episode der neuen Staffel geht’s unter anderem um "Asphalt-Fee Julia", die eine recht kurze Fahrt von Gütersloh nach Osnabrück zu bewältigen hat, als plötzlich die Motorkontrollleuchte blinkt. "PS-Prinzessin" Sabrina hingegen muss gleich zwei LKW 778 Kilometer quer durch Deutschland transportieren.

Die letzte Staffel der "Trucker Babes" lief Anfang dieses Jahres und erzielte gute Quoten. Im Schnitt schalteten etwas mehr als 1,20 Millionen Menschen ein, der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 5,8 Prozent und damit weit über dem Senderschnitt von Kabel Eins.