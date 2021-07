Natascha Ochsenknecht moderiert ein Netflix-Talkformat, das es aber bei Youtube zu sehen gibt. "Sex/Life Talk" nimmt die Geschehnisse in der gleichnamigen Serie auf, die es seit einigen Tagen bei Netflix zu sehen gibt. In dem Talk spricht die Moderatorin mit ihren Gästen über verschiedene Themen des Mutterseins - ganz so wie es auch in der Serie selbst ist. Themen des Talks sind unter anderem Sex nach der Geburt, das Körpergefühl von Frauen oder sogenanntes "Mom-Shaming".

Natürlich nimmt man in dem Talk auch immer wieder Bezug auf Szenen, die es in der Serie gibt. Als Gäste angekündigt sind unter anderem Lilly Becker, Marina Hoermanseder, Mareice Kaiser, Leila Lowfire, Sila Sahin und Jasmina Kuhnke. Vier Ausgaben des Talks wird Netflix über seinen Youtube-Kanal zeigen. Die ersten beiden sind bereits verfügbar, zwei weitere folgen am 9. Juli.

In der Serie "Sex/Life" geht’s um die Mutter Billie, gespielt von Sarah Shahi. Hin- und hergerissen zwischen heißen Fantasien und den vermeintlichen gesellschaftlichen Konventionen, sieht sie sich zum ersten Mal seit Jahren wieder mit ihren sexuellen Bedürfnissen konfrontiert. Kann man als Mutter trotz Alltag mit Kindern überhaupt ein erfülltes Sexleben haben?