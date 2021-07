am 04.07.2021 - 13:00 Uhr

© Sat.1/Julia Feldhagen

In der neuen Sat.1-Show mit Johanna Klum und Florian Schmidt-Sommerfeld werden 100 Kandidatinnen und Kandidaten ins Spiel um den Gewinn von 99.000 Euro geschickt. Gesucht ist in der Gameshow das größte Allroundtalent: Wer es schafft, in 98 Spielrunden nicht ein einziges Mal auf dem letzten Platz zu landen, kann im finalen Duell - Spiel 99 - eben jene 99.000 Euro gewinnen. Den Weg dahin meistern die Teilnehmenden mit einer Mischung aus Geschick, Sportlichkeit und Cleverness.

Produktion: Fabiola

© ZDFneo/Anne Wilk

Die neue Serie erzählt von vier Freundinnen und ihrer tiefen Verbundenheit - mit all ihren Abgründen, Widersprüchen und absurdesten Momenten. Elif (Jasmin Shakeri), Lena (Sarah Bauerett), Jo (Salka Weber) und Franzi (Llewellyn Reichman) wuchsen im Frankfurt-Goldstein auf. Ihre Freundschaft ist mehr als nur ihre gemeinsamen Hobbys oder Erlebnisse in der Schule, die sie alle besucht haben: Sie haben die härtesten Jahre zusammen verbracht - die, in denen sie erwachsen wurden. Mit Elifs Besuch lebt die Freundschaft der vier Frauen sofort wieder auf. Aber sie können nicht leugnen, dass, seitdem drei von ihnen die 30 überschritten haben, das Leben einen ungewollten Twist bekommen hat.

Produktion: Turbokultur

© ZDF/Kai Oberhäuser

Urlaub im eigenen Land liegt im Trend - auch schon vor der Corona-Pandemie: Seit vielen Jahren zählt die Bundesrepublik zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Moderatorin Sabine Heinrich geht mit dem Publikum und prominenten Gästen auf Entdeckungsreise durch Deutschland. Gefragt ist klassisches Wissen aus neuen Perspektiven sowie Überraschendes und Skurriles. Die Fragen werden mit Einspielfilmen, Studiogästen, Requisiten oder Studioaktionen inszeniert - und sollen nicht nur neues Wissen vermitteln, sondern Lust auf die nächste Urlaubsreise im eigenen Land machen.

Produktion: Bavaria Entertainment

© TVNow / Martin Menke

Christoph Maria Herbst spielt einen unglücklichen Gymnasiallehrer, der sein Leben ordentlich vor die Wand gefahren hat: Ehefrau weg, Teenagertochter sauer, Schulden, Alkohol, Drogen. Als Tilo Neumann nach einer durchzechten Nacht Schluss machen will, hört er plötzlich eine Stimme (Elena Uhlig) - und dabei handelt es sich um niemand Geringeres als das Universum höchstselbst.

Produktion: Network Movie

© Sat.1/Richard Hübner

Auf der Suche nach dem Partner für die Single-Frau, ziehen mehrere Freundschafts-Duos in eine Villa auf Teneriffa. Dort datet die Frau potenzielle Traummänner. Doch werden die Duos immer einer Meinung sein? Wer meint es ehrlich? Und wer findet die große Liebe? Denn neben Dates und Strategie-Besprechungen stehen die Duos vor einer weiteren Herausforderung: In jeder Sendung wird eines von ihnen von den anderen Teilnehmern rausgewählt. Der Gewinnerin winkt am Ende die große Liebe - ihrem schwulen besten Freund winken 50.000 Euro.

Produktion: ITV Studios Germany