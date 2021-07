am 04.07.2021 - 10:12 Uhr

Dass sich "Bares für Rares" in den vergangenen Jahren zur Kultshow entwickelte, dürfte zu einem nicht unerheblichen Teil auch mit Ludwig Hofmaier zusammenhängen. Der Antiquitätenhändler, der auch unter seinem Spitznamen "Lucki" bekannt ist, war schon in der ersten Staffel dabei, die das ZDF vor nunmehr acht Jahren ausstrahlte. Inzwischen hat sich Hofmaier jedoch von der Sendung verabschiedet, wie aufmerksamen Fans nicht entgangen sein dürfte.

"Nachdem Ludwig 'Lucki' Hofmaier bereits in den letzten Jahren seine Einsatzzeiten reduziert hatte, ist er nun im verdienten 'Bares für Rares'-Ruhestand", erklärte ein ZDF-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur "teleschau" und betonte, der Ausstieg sei in "beidseitigem Einvernehmen vereinbart worden". Erstaunlich: Hofmaiers letzter Auftritt liegt bereits ein ganzes Jahr zurück.

Die letzte Folge mit "Lucki" wurde bereits am 26. Juni 2020 ausgestrahlt - in der damals ausgestrahlten Sendung hatte Hofmaier eine antike Klavierlampe für 170 Euro gekauft. Trotz seiner inzwischen 79 Jahre kam das TV-Aus durchaus überraschend. Noch 2019 hatte Hofmaier im "Oberpfälzischen Netz" erklärt: "In fünf Jahren ist Schluss." Warum es nun anders kam, ist nicht bekannt.

Aus Quotensicht ist "Bares für Rares" unterdessen noch immer ein Hit. Rund 2,6 Millionen Menschen schalten im Schnitt ein, wenn das ZDF seine Trödelshow im Nachmittagsprogramm zeigt. Der durchschnittliche Marktanteil liegt bei 23 Prozent, sodass das Format auch nach all den Jahren noch immer klarer Marktführer auf seinem 15-Uhr-Sendeplatz ist. Beim jungen Publikum erzielt "Bares für Rares" im Schnitt knapp acht Prozent. Marktanteil.