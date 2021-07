Im letzten Jahr gründeten das in Paris ansässige Unternehmen Mediawan und die in München beheimateten Leonine Studios ihre gemeinsame Unternehmensholding, die bislang unter dem vorläufigen Namen Mediawan Alliance firmierte. Nun gab man bekannt, dass das pan-europäische Unternehmen künftig als "Mediawan & Leonine Studios" auftreten wird. Geführt wird diese Holding gemeinsam von Mediawan-Chef Pierre-Antoine Capton und Leonine-Chef Fred Kogel als Co-CEOs.

Um die Position als pan-europäische Unternehmensgruppe im Medienbereich zu stärken, hat man nun einen Zukauf in Großbritannien angekündigt. So erwerben die Mediawan & Leonine Studios 51 Prozent der Anteile an der britischen Produktionsfirma Drama Republic, die hinter Serien wie "Doctor Foster", "The Honourable Woman", "Pure" oder "Die Bande aus der Baker Street" steckt. Über die finanziellen Details der Transaktion ist nichts bekannt. Das Führungstrio Greg Benman, Roanna Benn und Jude Liknaitzky bleibt auch weiterhin an Bord. Mediawan & Leonine Studios ist somit nach Frankreich, Deutschland, Italien, Skandinavien und Spanien nun also auch auf dem britischen Markt vertreten.

Mediawan-CEO Pierre-Antoine Capton: "Wir freuen uns, das sehr erfahrene und ambitionierte Team von Drama Republic in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Die Bündelung der kreativen Kräfte und der Marktrelevanz mit Drama Republic eröffnen fantastische Möglichkeiten für unser Studio: Wir freuen uns darauf, Synergien in den Bereichen Koproduktion, Vertrieb und Lizenzhandel zu nutzen, um unsere lokalen Erfolgsproduktionen weltweit zu vermarkten. Mit Mediawan & Leonine Studios setzen wir zusätzliches Potenzial frei, um kreative Talente zu begleiten und Premium-Inhalte mit internationalem Appeal zu produzieren."

Fred Kogel, CEO der Leonine Studios, ergänzt: "Der Fokus auf die Begleitung von Talenten ist Teil der gemeinsamen DNA von Leonine, Mediawan und Drama Republic. Unsere Partnerschaft wird sowohl den Kreativ-Talenten wie auch unseren Kunden und Partnern eine Vielzahl spannender Perspektiven eröffnen. In den letzten Jahren haben die Gründer und Co-CEOs von Drama Republic, Greg Brenman und Roanna Benn, und ihr Team nachhaltig bewiesen, dass sie herausragende Inhalte mit globaler Reichweite für traditionelle Content-Anbieter ebenso wie für Streaming-Plattformen produzieren können. Wir freuen uns sehr darauf, diese spannende Reise gemeinsam anzutreten und ambitionierte und inspirierende Projekte mit Drama Republic zu entwickeln. Die Gründung der Mediawan & Leonine Studios ist ein wichtiger Schritt sowohl für Mediawan wie auch für Leonine."

Greg Brenman und Roanna Benn, Mitbegründer und Co-CEOs von Drama Republic sagen: "Wir freuen uns sehr über die langfristige Partnerschaft mit Mediawan & Leonine Studios, einem der führenden europäischen Produktionshäuser. Als Macher von Call My Agent und Dark ist ihr Anspruch und ihre Fähigkeit, herausragende Inhalte zu produzieren, unübersehbar. Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, gemeinsam das Wachstum im Bereich englischsprachiger Inhalte voranzutreiben."