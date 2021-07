Das ZDF dreht erstmals eine Online-Serie für das Kinder- und Jugendprogramm, das hat der Sender nun angekündigt. In Berlin und Umgebung entstehen derzeit schon die Folgen der Serie "Echt". Dabei handelt es sich um eine "zeitgenössische Adaption" der norwegischen Dramaserie "Lik meg", die das ZDF ab September auch in der Mediathek und im Kika zeigen will.

Ab September soll "Echt" dann ebenfalls in der Mediathek und beim Kika laufen. Jede Woche werden non-linear mehrere Szenen aus dem Alltag der Hauptfiguren in den Mediatheken der beiden Sender veröffentlicht. Die Geschehnisse werden jeweils zum Wochenende in einer klassischen Serienepisode à 20 Minuten gebündelt und mit ergänzenden, neuen Szenen weitererzählt.

Produziert wird die Serie von Christine Hartmann und Lasse Scharpen von Studio Zentral. Sie setzen für das ZDF gleich zwei Staffeln um. Verantwortliche Redakteure im ZDF sind Carmen Daut, Franziska Guderian und Thomas Burkart. Inszeniert werden die zwei Staffeln mit ihren jeweils zehn Folgen von Süheyla Schwenk, Melanie Waelde, Anna Sofie Hartmann, Duc Ngo Ngoc, Clara von Arnim und Janin Halisch. Die Drehbücher stammen von Riccarda Schemann und zehn weiteren Autorinnen und Autoren.

Die Geschichte von "Echt" spielt in einer sechsten Klasse und befasst sich mit einem der wichtigsten Themen für Kinder in diesem Alter: Was macht wahre Freundschaft aus? In der ersten Staffel wird die enge Verbindung zweier Mädchen auf eine harte Probe gestellt. Sie durchleben Intrige und Vertrauensmissbrauch bis hin zur Ausgrenzung. Wie viel erträgt ihre Freundschaft? In der zweiten Staffel stehen ein Mädchen und ein Junge im Mittelpunkt, die ein Geheimnis verbindet. Durch Vorurteile ihrer Cliquen und das Verstricken in ein Lügengerüst geraten die beiden zunehmend in Loyalitätskonflikte.

"Die Serie soll der Zielgruppe Lösungsansätze anbieten und gleichzeitig widerspiegeln, wie wichtig die Zugehörigkeit zur eigenen Peergroup ist", heißt es vom ZDF. In Hauptrollen von "Echt" sind unter anderem Laila Mascher, Arazay Zink, Aleyna Kus, Lia Kahtin und Hauke Tài Hoàng zu sehen.