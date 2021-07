Der Sony Channel hat die Ausstrahlung der britischen Miniserie "Quiz" angekündigt. Diese ist vor etwas mehr als einem Jahr bei ITV zu sehen gewesen und holte dort gute Quoten, verfilmt wurde darin der Husten-Betrug bei "Who wants to be a Millionaire?" aus dem Jahr 2001. Der Sony Channel wird die drei Folgen am 9., 10. und 11. September jeweils um 20:15 Uhr ausstrahlen.

Die Serie basiert auf einem der größten Skandale des britischen Fernsehens: 2001 trat Charles Ingram bei der britischen Version von "Wer wird Millionär?" an und zunächst lief es so gar nicht rund. Bereits bei der 4.000-Pfund-Frage musste Ingram auf einen Joker zurückgreifen. Doch er steigerte sich und tatsächlich gelang es ihm in der nächsten Sendung, den Millionen-Gewinn abzuräumen. Er war erst die dritte Person in der Geschichte des Formats, die den Hauptgewinn absahnte. Allerdings geschah das mit unerlaubter Hilfe aus dem Publikum.

Aufmerksamen Zuschauern war nicht entgangen, dass eine andere Person im Publikum mit auffälligen Husten-Problemen zu kämpfen hatten - immer dann, wenn sich Ingram nicht sicher war und zu einer falschen Antwort tendierte. Ingram hatte das zuvor so mit seiner Frau und seinem Schwager besprochen.

Der Gewinn wurde nie ausgezahlt, stattdessen gab es Verhaftungen und später auch Verurteilungen. Ingram, seine Frau und sein Komplize sind damals zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die Hauptrolle in "Quiz" spielt Matthew Macfadyen. Die Ehefrau des "Wer wird Millionär?"-Betrügers verkörpert Sian Clifford und Michael Jibson ist der Helfer im Hintergrund. Chris Tarrant, damals Quizmaster der Show, wird von Michael Sheen dargestellt.