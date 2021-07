ZDFneo hat angekündigt, wann man die Serie "Am Anschlag – Die Macht der Kränkung" ausstrahlen wird. Im September 2020 hatte man die Produktion von Mona Film und Tivoli Film noch ohne den Zusatz "Am Anschlag" vorgestellt (DWDL.de berichtete). Die sechs Folgen werden ab Freitag, den 20. August, in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereitstehen. Am 24. und 25. August sind jeweils drei Episoden linear bei ZDFneo ab 21:45 Uhr zu sehen.

Inhaltlich geht es um einen Amoklauf im Einkaufscenter "Sunshine City". Es ist purer Zufall, dass gerade diese Menschen hier sind, die eben da sind. Aber bei einem von ihnen führt eine lange gärende Kränkung zum gewaltsamen Ausbruch. In jeder Folge stehen das Schicksal und die Kränkungen einer Figur im Fokus. Sie gerät mehr und mehr in einen Ausnahmezustand und könnte so zum Täter werden. Zu sehen sein werden unter anderem Murathan Muslu (als Georg), Julia Koschitz (Mira), Johanna Wokalek (Sarah), Ulrike Willenbacher (Ingeborg) und Jonas Holdenrieder (Lorenz).

Produzenten sind Thomas Hroch und Gerald Podgornig, als Producerin fungiert Gudula von Eysmondt. Regie bei der Serie führt Umut Dağ, Konzept und Drehbuch stammen von Agnes Pluch. "Als Gudula von Eysmondt und Gerald Podgornig von der Mona Film mit dem Sachbuch ‘Die Macht der Kränkung’ von Reinhard Haller zu mir kamen, war ich sofort von dem Thema begeistert", sagt Pluch. "Es ist ein zutiefst menschliches. Jeder kränkt im Laufe seines Lebens, jeder ist kränkbar und wird gekränkt. Was kränkt, ist aber ganz individuell, und wer kränkt, tut dies häufig unbewusst. Dennoch stehen oft kleine persönliche Verletzungen am Anfang ganz großer Katastrophen."