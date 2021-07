am 07.07.2021 - 16:22 Uhr

Eigentlich vornehmlich für die ZDF-Mediathek und ZDFneo gedacht, wird es eine Ausgabe der neuen Kochshow "Böhmi brutzelt" mit Jan Böhmermann demnächst auch ins ZDF-Hauptprogramm schaffen und in etwa zu jener Zeit ausgestrahlt werden, zu der der Sender sonst das "ZDF Magazin Royale" zeigt.

Konkret gibt es die Folge "Böhmi brutzelt mit Motsi Mabuse" am Freitag, den 6. August um 23:15 Uhr zu sehen. Die Show läuft zwischen der neuen Sketch-Comedy "Queens of Comedy" und der Live-Berichterstattung zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio.

Starten wird "Böhmi brutzelt" allerdings schon am Freitag, den 23. Juli in der ZDF-Mediathek. Wöchentlich um 10:00 Uhr wird dort eine neue Folge veröffentlicht, die einen Tag später um 19:45 Uhr auch bei ZDFneo laufen wird. Der Sender wird "Böhmi brutzelt" darüber hinaus ab dem 15. August auch sonntags um 23:15 Uhr in Doppelfolgen zeigen.

Als Gäste sind in der sechsteiligen Staffel neben Motsi Mabuse unter anderem noch der Rapper Xatar, die Wissenschaftsjournalistin May Thi Nguyen-Kim und der Influencer Riccardo Simonetti mit dabei. Das Konzept ist schnell erklärt: Gekocht werden in jeder Ausgabe zwei Gerichte - und nebenbei wird freilich auch geplaudert.

Jan Böhmermann fungiert in der Show auch als Produzent, als solcher ist auch Alexander Hesse mit dabei. Produktionsfirma hinter "Böhmi brutzel" ist die Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld, also das Unternehmen, das auch für das "ZDF Magazin Royale" verantwortlich zeichnet.