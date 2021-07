am 08.07.2021 - 14:37 Uhr

Es gibt einen Ausstrahlungstermin der Serie "Mirella Schulze rettet die Welt": Nachdem die Serie im April ihre Premiere beim Streamingdienst TVNow gefeiert hatte, kommt sie am Mittwoch, 4. August nun zu Vox. Dabei werden zwischen 20:15 Uhr und kurz nach Mitternacht alle acht Folgen am Stück gezeigt. Mit dem gleichen Modell hatte man es diese Woche schon bei "Tilo Neumann und das Universum" versucht - mit mäßigem Erfolg. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen pendelte den ganzen Abend über um die 5-Prozent-Marke und lag damit klar unter dem Vox-Senderschnitt.

Hinter "Mirella Schulze rettet die Welt" steckt Ralf Husmann als Headautor. Er erzählt darin, was es für eine deutsche Durchschnittsfamilie bedeutet, wenn die 13-jährige Tochter in die Fußstapfen von Greta Thunberg tritt. Da ihr Vater beruflich LKW fährt, ihre Mutter bei einem Chemiekonzern arbeitet und ihren Geschwistern die Playstation im eigenen Zimmer auch näher als der Eisbär in der Arktis ist, muss Mirella jedenfalls nicht nur gegen den Klimawandel, sondern zunehmend auch gegen die eigene Familie kämpfen.

In die Rolle der jungen Klimaschützerin Mirella schlüpft Tilda Jenkins ("Zeit der Geheimnisse"). Ihre Eltern werden gespielt von Jördis Triebel ("Dark") und Moritz Führmann ("Merz gegen Merz"), die Rollen der Geschwister übernehmen Maximilian Ehrenreich ("Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft") und Ella Lee ("Hanni & Nanni - Mehr als beste Freunde"). Produziert wurde die Serie von MadeFor.

Zwei Tage bevor Mirella Schulze sich um die Klimarettung bemüht, geht's bei Vox übrigens wieder nach Mallorca: Dann starten neue "Viva Mallorca!"-Ausgaben von "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer". Dort ist noch immer die Corona-Pandemie das beherrschende Thema. Daniela Büchner gibt in der ersten der neuen Folgen die Faneteria ab, die sie einst zusammen mit Jens eröffnet hatte. Mit einem Jahr Verspätung stehen Peggy und Steff endlich kurz vor der Eröffnung ihres Strandrestaurants. Doch sind überhaupt genügend Urlauber auf der Insel? Und Familienvater Mark muss Frau und Kinder wieder verlassen, um in Deutschland Geld zu verdienen.