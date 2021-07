Mit durchschnittlich 2,38 Millionen Zuschauern ist die jüngste "5 gegen Jauch"-Staffel die bislang schwächste in der Geschichte des Formats gewesen. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag aber noch immer bei recht guten 12,3 Prozent. Vielleicht aber auch wegen der zurückgehenden Quoten hat RTL nun einige Änderungen bei der Sendung in Aussicht gestellt, die von i&u produziert wird.

Am 31. Juli kehrt das Format mit gleich mehreren Änderungen zurück. Insgesamt drei Ausgaben wird RTL samstags zur besten Sendezeit ausstrahlen. Neu sind beispielsweise Einzelduelle zwischen Günther Jauch und den Promis, spontane Schnellrate-Buzzer-Runden, Joker-Spiele sowie eine "5 Secrets"-Spielrunde, in der die Stars Persönliches verraten.

"Spannender, spontaner und abwechslungsreicher" soll die Show dadurch werden, verspricht RTL. Moderiert wird "5 gegen Jauch" wie gehabt von Oliver Pocher, Jauch wird herausgefordert von fünf Prominenten, der Gewinn von bis zu 100.000 Euro geht an einen guten Zweck. In der neuen "5 Secrets"-Runde muss Jauch jedem der Promis einen Begriff zuordnen, der etwas Persönliches über den jeweiligen Star verrät. Danach wird auch Jauch ein Begriff von den Promis aufgedrückt. In den Einzelduellen spielt Jauch wenig überraschend einzeln und nacheinander gegen jeden der fünf Promis und bei der Schnellrate-Buzzer-Runde geht’s um möglichst schnelle Antworten.

Für jeden Fragenblock haben die Promis und Jauch jeweils einen Joker, der auch nur in diesem Block eingesetzt werden darf. Jede Seite kann also in den Runden zwei bis sechs und in den Runden sieben bis elf einen Joker spielen. Zum Joker-Spiel tritt Günther Jauch gegen einen der Promis an, der stellvertretend für sein Team spielt. Nur die Seite, die einen Joker zieht, kann sich dadurch einen Vorteil erspielen.