"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers verstärkt demnächst das Team des WDR-Reiseformats "Wunderschön". Geplant sind zunächst fünf Folgen, von denen die ersten drei ab dem 22. August jeweils sonntags um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen ausgestrahlt werden. Parallel dazu gibt es die "Wunderschön"-Folgen auch im NDR Fernsehen zu sehen.

"Jahrelang habe ich für den NDR die Inseln in Ost- und Nordsee vorgestellt. Habe über unglaublich schöne Landschaften und die Menschen dort berichtet. Jetzt darf ich wunderschöne Orte auf der ganzen Welt entdecken", so Rakers über ihre neue Aufgabe. "Ich freue mich sehr auf die Abenteuer, die auf mich warten. Auf das Team von 'Wunderschön' und die Menschen in aller Welt, die ich bei meinen Reportagen kennenlernen werde. Als große Naturliebhaberin werde ich vor allem die Orte vorstellen, die auch ein Naturerlebnis sind."

In ihrer ersten Folge erkundet Judith Rakers die Region entlang der Donau von Passau nach Wien, ihre weiteren Stationen führen sie in "Spaniens grünen Norden" und an den Lago Maggiore. Für 2022 sind bereits weitere Sendungen in der Lüneburger Heide und in Cornwall geplant. Ein genauer Ausstrahlungstermin hierfür steht noch nicht fest.

Produziert wird "Wunderschön" mit Judith Rakers von Bavaria Entertainment. Tamina Kallert, Anne Willmes und Daniel Aßmann werden darüber hinaus ebenfalls weiterhin für das bereits seit 2004 ausgestrahlte WDR-Format vor der Kamera stehen.