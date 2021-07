Andreas und Caro Robens stehen ab sofort wieder für Vox vor der Kamera, das hat der Sender jetzt bestätigt. Im Mai hatte Vox die Zusammenarbeit mit dem aus "Goodbye Deutschland" bekannten Paar noch ausgesetzt (DWDL.de berichtete). Grund war damals eine Lüge von Andreas Robens über seine Vergangenheit. In der Dokusoap "Vier Fäuste für Mallorca" hatte Robens über eine Messerattacke gegen ihn berichtet und sie als eine Art Heldengeschichte verkauft. Wie "T-Online" damals berichtete, hat sich die Situation aber etwas anders zugetragen. Robens soll seine damalige Freundin teilweise schwer verletzt haben, ehe sie ihm ein Messer in die Brust gerammt haben soll.

Nun hat sich Andreas Robens zu Wort gemeldet und sich entschuldigt. "Ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass ich bei der Geschichte zu meiner Narbe an der Brust gelogen habe", heißt es in einem Statement auf seinem Instagram-Account. "Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Ich bin überhaupt nicht stolz auf diesen Teil meiner Vergangenheit und auf das, was passiert ist."

Bei Vox hat man dem Paar, das 2020 den Sieg beim "Sommerhaus der Stars" eingefahren hat, mittlerweile verziehen und angekündigt, die Dreharbeiten fortzusetzen. "Da Andreas Robens auch weitere Fehler in der Vergangenheit eingesteht und bereut, werden wir die Zusammenarbeit jetzt fortsetzen. Wir glauben an die zweite Chance im Leben, lernen aber auch daraus, dass Vertrauen gut, aber Kontrolle besser ist: zukünftig wollen wir die uns berichteten Geschichten noch sorgfältiger überprüfen und einordnen", heißt es vom Sender. Die beiden Folgen von "Vier Fäuste für Mallorca", in denen die Entstehung von Robens Narbe falsch wiedergegeben wurde, seien "dauerhaft gesperrt" worden, so Vox.