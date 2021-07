am 09.07.2021 - 16:05 Uhr

© ZDF/Ralph Orlowski

Gezeigt wird der "Klartext" am 9., 14. und 16. September jeweils um 20:15 Uhr - und damit nicht in Konkurrenz zur "Wahlarena", die im Ersten am 6., 7. und 15. September ausgestrahlt werden (DWDL.de berichtete). Genaue Details zum Ablauf hat das ZDF noch nicht bekanntgegeben.

Die ZDF-Wahlberichterstattung wird allerdings schon zuvor Fahrt aufnehmen. So wird der Mainzer Sender bereits ab dem 22. Juli donnerstags um 22:15 Uhr - und damit auf dem Sendeplatz von "Maybrit Illner" - den Talk "Für & Wider" ins Programm nehmen (DWDL.de berichtete). Darin werden je zwei Spitzenpolitiker aus konkurrierenden Parteien über ein aktuelles Wahlkampfthema diskutieren - unter Einbeziehung des Publikums.

Dazu kommt die Gesprächssendung "Wie geht's Deutschland?", die am Dienstag, den 31. August um 20:15 Uhr ausgestrahl wird. Am 12. September wird das ZDF darüber hinaus zusammen mit der ARD bekanntlich ein TV-Triell ausstrahlen - zwei Wochen nach der Premiere dieses Formats bei RTL. Für den 13. September hat das ZDF außerdem noch den "Schlagabtausch" mit Vertreterinnen und Vertretern der Parteien, die keine Kanzlerkandidaten beziehungsweise keine Kanzlerkandidatin aufgestellt haben, angekündigt.