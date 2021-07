Die niedrigen Corona-Zahlen haben dafür gesorgt, dass ITV Studios Germany für Vox unter freiem Himmel auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg vier neue Folgen der Sommerspecials von "Grill den Henssler" vor Publikum aufzeichnen konnte. Doch ausgerechnet bei der Publikums-Premiere musste Steffen Henssler neben dem Grill Platz nehmen, wie Vox jetzt mitteilte. Grund für den Ausfall war eine Fuß-Entzündung, die sich der Koch zugezogen hatte.

Stattdessen agierte kurzerhand Detlef Steves als verlängerter Henssler-Arm gegen die prominenten Gäste. Auch Moderatorin Laura Wontorra muss angesichts der Umstände eine Grill-Runde übernehmen. Das Ergebnis zeigt Vox am Sonntag, den 8. August um 20:15 Uhr, wenn die Ausstrahlung der neuen Sommer-Staffel startet.

Zum ersten Mal in der Kochshow wollen diesmal auch Michi Beck und Smudo von den "Fantastischen Vier" den Henssler grillen.Darüber hinaus stellen sich auch die "No Angels" Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls dem Duell am Grill. Ebenfalls mit dabei sind "Let's Dance"-Gewinner Rúrik Gíslason, Sänger Pietro Lombardi, Moderatorin Jana Ina Zarrella, Schlagersängerin Beatrice Egli, Moderator Steven Gätjen, Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss", Komikerin Ilka Bessin, Moderatorin Lola Weippert sowie "Broilers"-Sänger Sammy Amara.

Die Promis werden dieses Mal von Lucki Maurer, Ali Güngörmüs, den Gebrüdern Eggert und Johann Lafer mit Grill-Expertise unterstützt. In der Jury nehmen erneut Mirja Boes, Reiner Calmund und Christian Rach Platz.