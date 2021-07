am 13.07.2021 - 10:04 Uhr

© LEONINE Studios GmbH

"FC Bayern - Team Campus" soll im September erscheinen. Begleitet wird darin die Kaderschmiede des deutschen Rekordmeisters. Was muss ein Nachwuchstalent mitbringen, um das Zeug zum Fußballstar im Profi-Kader zu haben? Worin liegt der Zauber der Nachwuchsförderung? Und wer genau sind die zukünftigen Jamal Musialas und Thomas Müllers? Diesen und weiteren Fragen will man in der Reihe nachgehen. Die Hörspiele werden sowohl über alle digitalen Anbieter wie auch als CD erhältlich sein.

Im vierten Quartal sollen dann zwei weitere neue Hörspiel-Reihen erscheinen, diese basieren auf den Bestsellern der Autorinnen Ursula Poznanski und Julia Dippel. Und dann hat Leonine Audio auch noch angekündigt, die Netflix-Serie "Fate: The Winx Saga" als Fantasy-Reihe adaptieren zu wollen. Die Coming-of-Age-Serie begleitet Bloom, Aisha, Terra, Stella und Musa – fünf Feen, die lernen müssen, ihre Elemente zu kontrollieren. Parallel zum Kinostart der Buchverfilmung von Margit Auers Bestseller "Die Schule der magischen Tiere" (Verleih von Leonine Studios) wird man zudem das Hörspiel und den Soundtrack zum Kinofilm veröffentlichen.

Darüber hinaus will man auch neue Folgen von bereits vorhandenen Hörspielreihen veröffentlichen. Geplant sind etwa neue Episoden von Reihen wie "Lego Ninjago", "Paw Patrol", "Schleich Horse Club", "Schleich Dinosaurs", "Schleich Eldorador Creatures" oder auch "Panini Sports Academy" geben. Auch die jüngeren Hörerinnen und Hörer sollen für Leonine Audio also wichtig bleiben.