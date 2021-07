am 13.07.2021 - 20:21 Uhr

Die erste Periode, die richtige Kondomgröße, das Erste Mal - um Themen wie diese, die vielen Teenager "wahrscheinlich peinlich" sind, will sich der MDR künftig im gleichnamigen TikTok-Kanal widmen, der von Volontärinnen und Volontären des MDR entwickelt wurde. Ziel sei "sexuelle und pubertäre Aufklärung für alle Geschlechter und alle sexuellen Orientierungen".

In kurzen Clips geben zwei Hosts Tipps und Antworten. Eine von ihnen ist MDR-Volontärin Viktoria Schackow, die erklärt: "Wir wollen so was wie große Schwester oder großer Bruder sein und nicht über, sondern mit den Jugendlichen reden." Die "Bruderrolle" übernimmt Moderator Philipp Dubbert.