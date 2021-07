Schon auf den Screenforce Days im Juni hat RTLplus angekündigt, die 2018 eigentlich mal von RTL angekündigte Kuppelshow "Hotel der Herzen" ausstrahlen zu wollen. Und nun gibt’s tatsächlich einen Sendetermin: Am Donnerstag, den 12. August, wird der Sender ab 20:15 Uhr gleich vier Ausgaben ausstrahlen.

In dem Format soll dem Liebesglück alleinstehender Hoteliers auf die Sprünge geholfen werden. Ob an der See, auf dem Land oder in der Großstadt oder Schlosshotel - in "Hotel der Herzen" öffnen Single-Hoteliers ihre Pforten, um einen neuen Partner zu finden. Produziert wurde das Format damals von Norddeich TV, heute RTL Studios. Warum RTL oder ein anderer Sender der Gruppe das Format bislang nicht gezeigt hat, ist unklar.

Neben "Hotel der Herzen" hat RTLplus nun auch noch ein weiteres, neues Format für den August angekündigt. Ab dem 11. August setzt man immer donnerstags ab 20:15 Uhr auf Doppelfolgen von "Mordmotiv Liebe - Wenn Paare töten". RTLplus wird zunächst zehn Folgen der sechsten Staffel der Reihe zeigen, wobei es sich dabei um Free-TV-Premieren handelt. Nach den Doppelfolgen gibt’s wie gehabt "Anwälte der Toten" zu sehen.