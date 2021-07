Mit unter drei Prozent Marktanteil im Schnitt bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für die US-Medical-Serie "New Amsterdam" im Programm von Vox während der zweiten Staffel nicht mehr gut. Entsprechend war Ende November 2020, nach nur vier Episoden, auch vorzeitig Schluss. Jetzt laufen bald jene Episoden im Free-TV, die Vox noch zurückhielt. Inzwischen hat sich nämlich Schwestersender Vox Up der Serie angenommen und zeigt sie derzeit am Samstagnachmittag. Los ging es da ganz von vorne, ab dem 7. August laufen samstags ab 16:30 Uhr nun Free-TV-Premieren aus Staffel zwei. Dabei legt Vox Up ein gutes Tempo an den Tag, programmiert ist die Serie jeweils als Viererpack.

Pay-TV-Sender RTL passion wird zudem im Sommer die nächste "The Handmaid's Tale"-Staffel ins Programm nehmen. Lief dort im zurückliegenden Sommer die zweite Runde, startet nun am 10. August, ein Dienstag, um 20:15 Uhr die dritte Staffel. Ihre Deutschland-Premiere feierte diese im Herbst 2019 bei MagentaTV, rund drei Monate zuvor debütierten die Ausgaben in Amerika bei der beauftragenden Plattform Hulu. Eine Free-TV-Premiere der dritten Staffel ist noch nicht in Sicht, Staffel zwei zeigte Tele5 ab November 2020, sodass sich Fans der Serie vermutlich auch diesmal bis Winter gedulden müssen. Staffel drei besteht aus 13 frischen Episoden.

Immer donnerstags wird RTL passion übrigens eine Starz-Dokumentation als Senderpremiere ins Programm nehmen. Start: Donnerstag, 12. August. Zu sehen sind ab 20:15 Uhr dann Doppelfolgen von "Men in Kilts" mit Sam Heughan und Graham McTavish, beide bekannt aus der amerikanischen Serie "Outlander". Bei den Format handelt es sich um eine Reise quer durch Schottland. Mal steht die dortige Küche im Mittelpunkt, mal Tänze oder mal der Sport.