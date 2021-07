am 14.07.2021 - 15:59 Uhr

Die zweite Staffel von "Studio Schmitt" bei ZDFneo wird bekanntlich aus 16 Episoden bestehen. Das sind doppelt so viele wie im Frühjahr in Staffel eins. Nun hat ZDFneo den genauen Starttermin des Formats mit Moderator Tommi Schmitt bekanntgegeben. Dass die Wahl auf den Donnerstag, 26. August 2021 fiel, war angesichts vorheriger Ankündigungen, Ende August weiterzumachen, nicht allzu überraschend. Ins Auge fällt aber, dass die Show am 26. August schon um 21:35 Uhr im linearen Programm von ZDFneo zu sehen sein wird und somit rund 40 Minuten eher als üblich. Auch die zweite Episode Anfang September läuft auf diesem Slot, danach rutscht "Studio Schmitt" wieder auf 22:15 Uhr.

Im Laufe des Monats September dürfte die wieder ins ZDF-Hauptprogramm zurückkehrende "heute-show" als Re-Run und als Lead-In der Tommi-Schmitt-Late-Night bei ZDFneo dienen. Auch im Herbst wird es die jeweiligen Episoden von "Studio Schmitt" vorab wieder in der ZDF Mediathek geben. Freigeschaltet werden sie immer donnerstags um 20:15 Uhr. In der ersten Staffel wurden die Episoden dort teils über eine halbe Million Mal gesichtet – ein schöner Erfolg für ZDFneo.

Die Show will dem jungen, Social-Media-affinen Publikum Woche für Woche persönliche Einordnungen der gesellschaftlichen, medialen und kulturellen Großwetterlage bieten. Nach ZDFneo-Beschreibung schafft Schmitt einen safe space, der Zeit und Raum für Gespräche lässt und überraschende und unterhaltsame Situationen möglich macht. Zum Selbstverständnis der Show gehört dabei auch, Talkgäste nicht in die Enge zu treiben, sondern sie in aller Ruhe erzählen zu lassen.

"Studio Schmitt" ist eine Produktion der Seapoint Productions GmbH, Nina Klink ist die Produzentin, Holger Fritsche der Producer. Autorinnen und Autoren der Show sind Tommi Schmitt, Gregor Ryl, Tarkan Bagci und Carla Kaspari.