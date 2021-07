am 15.07.2021 - 11:22 Uhr

Sat.1 hat die Rückkehr von "Lenßen übernimmt" in Aussicht gestellt. Das Format soll ab dem 2. August immer werktags ab 17 Uhr zu sehen sein. Also auf dem Sendeplatz, auf dem im Herbst des vergangenen Jahres testweise schon einmal 20 Folgen des Formats liefen. Mit damals im Schnitt 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schlug sich Ingo Lenßen recht gut und hat sich für eine Fortsetzung empfohlen.

Ingo Lenßen begleitet in der Scripted Reality Menschen, die unter akuten, existenziellen Problemen leiden. Lenßen kämpfe um die Rechte des "kleinen Mannes", heißt es in der Sendungsbeschreibung von Sat.1. Auf dem Sendeplatz um 17 Uhr folgt Lenßen auf die "Ruhrpottwache", die aktuell nur schwache Quoten erzielt. 100 Folgen von "Lenßen übernimmt" hat UFA Serial Drama für Sat.1 produziert.

Neben "Lenßen übernimmt" wird auch "Richter und Sindera" demnächst ins Sat.1-Programm zurückkehren, der Sender hatte die Fortsetzung des Formats im Mai gegenüber DWDL.de bestätigt. Keine Zukunft beim Sender haben dagegen die beiden Formate "Zugriff Berlin – Team Römer ermittelt" und "Grünberg und Kuhnt".