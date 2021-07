am 15.07.2021 - 14:42 Uhr

Am kommenden Samstag ist Jenke von Wilmsdorff bei ProSieben zu sehen, im Rahmen von "Schlag den Star" tritt er gegen Bülent Ceylan an. Im August kehrt der Reporter dann schließlich mit seiner 2020 gestarteten Reihe "Jenke." zurück ins Programm des Senders. Am 30. August zeigt ProSieben zur besten Sendezeit "Jenke. Das Shopping-Experiment: Macht Kaufen wirklich glücklich?".

Darin will sich Jenke von Wilmsdorff mit seinem eigenen, aber auch mit dem durchschnittlichen Konsum innerhalb der deutschen Bevölkerung widmen. Für ProSieben hat der Reporter nachgezählt: 152 Hosen besitzt Jenke von Wilmsdorff. Im Rahmen des Experiments lebt er für eine gewisse Zeit nur noch mit insgesamt 100 Gegenständen. Wie drastisch dieser Wandel wirklich wird, zeigt sich wohl Ende August.

Ende November startete "Jenke." mit einem Schönheits-Experiment des Hauptdarstellers. Mit 1,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern konnte man damals beim Sender sehr zufrieden sein, in der werberelevanten Zielgruppe wurden gute 15,4 Prozent Marktanteil gemessen. Im Mai war bei ProSieben zudem das neue "Jenke. Crime." zu sehen, das war mit durchschnittlich 10,7 Prozent Marktanteil ebenfalls ein schöner Erfolg.