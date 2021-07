Schon 2017 und 2019 begleitete RTLzwei in "Kleine Helden ganz Groß" Kinder und Jugendliche, die durch Krankheiten vor große Herausforderungen stellt und zeigt, wie sie diese meistern. Die Quoten waren in beiden Jahren ordentlich, lagen stets bei rund fünfeinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. um so überraschender, dass man sich bei der dritten Staffel nun für einen Start im Juni entschien.

Drei Wochen lang musste das Format somit an EM-Abenden ran - dass sich die Sendungen somit mit den EM-Übertragungen teilweise überlappten, war wenig überraschend alles andere als hilfreich. Die Marktanteile pendelten zwischen 2,0 und 2,4 Prozent. In dieser Woche fiel diese Konkurrenz nun weg, doch mitten in der Staffel wollten dann auch nicht mehr zusätzliche Zuschauer einsteigen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich erneut nur auf 2,1 Prozent, insgesamt sahen wie in der Woche zuvor nur rund 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu - weniger als halb so viele wie bei der Staffel zuvor.

Nun zieht RTLzwei Konsequenzen aus dieser unglücklichen Programmplanung und verschiebt die noch ausstehenden beiden Episoden der dritten Staffel von 20:15 Uhr auf 22:15 Uhr. Im Gegenzug rücken die Wiederholungen von "Armes Deutschland - Deine Kinder" auf 20:15 Uhr nach vorne.