am 16.07.2021 - 09:26 Uhr

RTLzwei hat eine neue Doku-Reihe angekündigt, in der Menschen im Mittelpunkt stehen, die sich um einen neuen Job bemühen. "Zurück in die Arbeit - Schaffen wir das?" heißt das Format, das erstmals am Dienstag, den 3. August, zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen sein wird. Vorerst vier Ausgaben hat der Sender von Good Times produzieren lassen.

Begleitet werden sowohl Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch Selbstständige. Zu sehen gibt’s in der Reihe unter anderem die 21-jährige Amanda aus Bayern, die zuletzt drei Jobs hatte, um sich eigenständig zu finanzieren. Durch Corona ist sie arbeitslos geworden. Der 49-jährige Marcus ist schon seit 2019 ohne Job und wohnt derzeit bei einem Kumpel, Lothar (63) wiederum führt mit seiner Partnerin ein Reisebusunternehmen, das durch die Pandemie in Schieflage geraten ist.