Nachdem RTL schon am Donnerstag sein Nachmittagsprogramm umstellte und eine gemeinsame Nachrichtensendung mit ntv ausstrahlte, wird der Sender auch an diesem Freitag zeitweise zum Nachrichtenkanal avancieren. Wie am Vormittag bekannt wurde, will RTL im Laufe des Tages über mehr als vier Stunden hinweg sein Programm ändern.

Konkret hat RTL angekündigt, von 10:00 bis 12:00 Uhr sowie von 15:00 bis 17:30 Uhr erneut ein "RTL/ntv Spezial" zur "Wetterkatastrophe in Deutschland" ausstrahlen zu wollen. Präsentiert werden die Sendungen von Jessika Westen und Christopher Wittich. Die Spezialsendungen werden darüber hinaus auch bei RTL.de gezeigt. Dazwischen soll "Punkt 12" ebenfalls schwerpunktmäßig über die Situation in den betroffenen Regionen berichten.

Die Wiederholung von "Vermisst", "Die Versicherungsdetektive" und zwei Folgen von "Die Superhändler" entfallen im Zuge der Programmänderungen. Tags zuvor hatte RTL mit der über zweistündigen Sondersendung am Nachmittag unauffällige Quoten erzielt: 570.000 Menschen waren ab 15:00 Uhr im Schnitt dabei, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 9,3 Prozent.

Unterdessen hat auch das WDR Fernsehen mehrere Programmänderungen für den Freitag in Aussicht gestellt. Neben einer Sonderausgabe von "WDR aktuell" um 10:55 Uhr gibt es zwischen 14 und 17 Uhr stündliche Ausgaben von "WDR aktuell". Am Abend übernimmt der Sender schließlich zunächst den "Brennpunkt", ehe ab 20:45 Uhr ein "WDR extra" folgt.