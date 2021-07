Evelyn Burdecki ist eigentlich eine Allzwackwaffe von RTL. Bekannt geworden beim "Bachelor" war sie zuletzt in zahlreichen Formaten des Kölner Senders zu sehen, unter anderem auch als Teil der Jury von "Das Supertalent". In den kommenden Wochen wird sie aber einen Ausflug zur Konkurrenz machen. ProSieben kündigte in der Nacht auf Sonntag an, dass Burdecki Kandidatin der nächsten "Schlag den Star"-Show sein wird. Diese wird am Samstag, 28. August 2021, live im ProSieben-Programm ausgestrahlt.

Ihre Gegnerin: Sophia Thomalla, die jüngst als Moderatorin durch die TVNow-Kuppelshow "Are You The One" führte. Ein Duell zwischen zwei Frauen gab es bei "Schlag den Star" zuletzt am 8. Mai, damals standen sich Garmen Geiss und Claudia Effenberg gegenüber. Im Juni traten dann Wincent Weiss und Edin Hasanovic gegenüber, an diesem Wochenende nun spielten Jenke von Wilmsdorff und Bülent Ceylan gegeneinander.

ProSieben erzielte mit den bis dato im Jahr 2021 gezeigten vier Ausgaben von "Schlag den Star" im Schnitt 15,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Im Jahr 2020 lag der Quotenschnitt, errechnet aus den acht gezeigten Shows, bei 14,4 Prozent.