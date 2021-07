Erst im April hat Sky mit Sky Comedy und Sky Crime zwei neue Sender gestartet. Schon damals war klar, dass mit Sky Nature und Sky Documentaries zwei weitere noch in diesem Jahr folgen werden. Nun hat das Pay-TV-Unternehmen am Montag auf einer Pressekonferenz weitere Details zu den beiden Neustarts bekanntgegeben. So gehen Sky Nature und Sky Documentaries am 9. September on Air.

Zum Start der Sky-Pressekonferenz sprachen Programmchefin Elke Walthelm und Christian Asanger, Vice President Entertainment, sowie Moderatorin Nele Schenker auch über die Hochwasserkatastrophe in Deutschland. 100.000 Euro Soforthilfe hat Sky für die Menschen, die vom Hochwasser betroffen sind, zur Verfügung gestellt. Und irgendwie sind die starken Unwetter und die Überflutungen auch ein Aufhänger für die Kanäle, vor allem Sky Nature. Mit einem Hinweis auf den Klimawandel erklärte Schenker, man müsse "jetzt handeln". Und weiter: "Wir wollen einen kleinen Beitrag leisten, dass ein gesellschaftliches Umdenken vorangetrieben wird."

Während bei Sky Documentaries Dokus aller Art einen Platz finden sollen, beispielsweise aus den Bereichen Politik, Sport, Zeitgeschehen oder auch Promis, stehen bei Sky Nature die Natur, der Klimawandel und die Artenvielfalt im Mittelpunkt. Man wolle die Natur "besser verstehen", erklärte Elke Walthelm. Dafür hat man Deals mit einigen Partnern geschlossen, von denen die Programme zu einem überwiegenden Teil kommen. So zeigt man Dokus von Love Nature, der BBC, NBC Universal oder auch des ZDF. So zeigt man etwa eine dreiteilige Doku über Greta Thunberg, die bei der BBC schon vor einiger Zeit gelaufen ist. Auch Filme von David Attenborough wird Sky Nature ausstrahlen.

© Sky Elke Walthelm und Christian Asanger bei der Pressekonferenz am Montag.

Als Eigenproduktion hat man für Sky Nature bislang nur eine Reihe mit Fahri Yardim angekündigt. In "SaFahri – eine Reise zu den Elementen" begibt sich der Schauspieler auf eine Entdeckungsreise in die Natur. Er taucht ein in die Welt der verschiedenen Elemente und Expertinnen und Experten sollen darüber hinaus Wissen zu diesen Elementen vermitteln. Zu sehen gibt’s das direkt ab dem 9. September. Produziert werden die fünf Ausgaben (vier klassischen Folgen plus ein Best-of) von Bon Voyage Films, also der Produktionsfirma, an der auch Yardim beteiligt ist. Ob das Format besser wird als die verkorkste ProSieben-Reihe mit Yardim muss sich aber erst noch zeigen.

Seine Produktionen setzt Sky schon seit einiger Zeit "grün" um, bis 2030 will man darüber hinaus klimaneutral arbeiten. Mit den beiden neuen Sendern, allen voran natürlich mit Sky Nature, will man diese Ambitionen auch programmlich unterstreichen.

Dokus über Ibiza-Affäre und Costa Concordia

Ansonsten beschränken sich die von Sky am Montag angekündigten Eigenproduktionen auf Sky Documentaries. Hier will man künftig rund zwölf Eigenentwicklungen pro Jahr zeigen, also pro Monat eine. So wird man noch in diesem Jahr die Doku "Das Ibiza-Video - Ein journalistischer Krimi" ausstrahlen, darin zeichnet man nach, wie es zur Veröffentlichung des Ibiza-Videos im Jahr 2019 kam. Angekündigt hatte Sky ja schon eine fiktionale Miniserie des Themas, diese wird im Herbst zu sehen sein. Produziert wird die Doku von i&u und laut Christian Asanger soll sie im Umfeld der österreichischen Nationalfeiertags laufen. Also irgendwann im Oktober.

Darüber hinaus produziert Zeitsprung Pictures für Sky eine Doku über das Unglück der Costa Concordia vor rund zehn Jahren. Angereichert mit "neuen Erkenntnissen" wolle man die Ereignisse von damals nicht nur nacherzählen. Und angekündigt hat man nun auch, dass die neueste "Her Stories"-Ausgabe mit Dunja Hayali im Herbst bei Sky Documentaries zu sehen sein soll. Die Reihe, mit der man sich sehr zufrieden zeigt, startete 2020. Sky würde das Format auch gerne fortsetzen, will nun aber erst einmal abwarten, wie sich die Pandemie entwickelt. Wenn man die prominenten Frauen in ihrem Alltag begleiten wolle, sei das eben nur möglich, wenn es auch einen vergleichsweise normalen Alltag gebe. Die "Her Stories"-Doku über Bibiana Steinhaus sei jedenfalls die erfolgreichste Doku, die Sky jemals gezeigt habe, so Asanger.

Beide Sender ohne zusätzliche Kosten für Kunden

Und dann gibt’s natürlich auch bei Sky Documentaries viel Zugekauftes. Zeigen wird man im September zum Senderstart etwa die Doku "Surviving 9/11", die BAFTA-Gewinner Arthur Cary für die BBC produziert hat. Auch die HBO-Max-Doku "Tina" über Tina Turner findet bei Sky Documentaries ihr Zuhause. Mit HBO und Showtime hat man einen Deal geschlossen, damit man künftig deren Dokus in Deutschland zeigen kann. "Wir wollen keine Abspielstation für alte Dokus sein", erklärte Christian Asanger am Montag bei der Vorstellung der Sender. Hinzu kommen noch Sky-Produktionen aus anderen Ländern, etwa "Steve McQueen" (12. September) oder auch "Bruno vs. Tyson" (18. September) über den unvollendeten Film des US-amerikanischen Schauspielers bzw. über die Boxer-Freundschaft zwischen Mike Tyson und seinem Kontrahenten Frank Bruno. Ab dem 24. September wird man sich beim Sender in "Console Wars" zudem dem Kampf der Konsolen-Hersteller Sega und Nintendo widmen. Produziert wurde dieser Film von Seth Rogen und Evan Goldberg.

Dokus seien eine "andere Liga des Entertainments", erklärte Christian Asanger am Montag - und in diese Liga will man nun vorstoßen. Das ist übrigens sehr doppeldeutig: Unwidersprochen sind Dokus was ganz anderes als Sport oder Serien und Filme, hier sind auf Seiten der Produktion ganz andere Fähigkeiten gefragt. Allerdings muss man die Liga auch zwangsweise wechseln, nachdem man mit der Champions League und einigen Bundesliga-Spielen wichtige Sportrechte verloren hat. Verfügbar sind Sky Nature und Sky Documentaries ab dem 9. September im Entertainment-Paket des Unternehmens. Alle bestehenden Kunden sehen die beiden Kanäle also ohne zusätzliche Kosten.