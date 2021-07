Der "Doppelpass" von Sport1 heißt künftig offiziell "Der Stahlwerk Doppelpass", das hat der Sender nun angekündigt. Hintergrund ist ein Wechsel des Titelsponsors. In den vergangenen Jahren war das Check24, davor Volkswagen. Nun hat sich die Stahlwerk Schweißgeräte GmbH das Titelpatronat gesichert. Erstmals wird der "Doppelpass" unter dem neuen Namen am 8. August zu sehen sein. Am Sendeplatz ändert sich nichts: Wie immer zeigt Sport1 seinen Fußball-Talk sonntags ab 11 Uhr.

Stahlwerk wird durch das Titelsponsoring auf allen Sport1-Kanälen eingebunden sein. Sport1 und Stahlwerk bauen damit ihre Anfang des laufenden Jahres geschlossene Kooperation aus. Beim "EM Doppelpass" zur Fußball-EM war das Unternehmen bereits mit einem Rubriken-Sponsoring sowie in der Rückrunde der vergangenen Saison beim "Doppelpass" mit Spots präsent. Stahlwerk produziert Schweiß- und Schneidgeräte sowie entsprechendes Zubehör.

In einer Pressemitteilung zur Partnerschaft kündigt Sport1 außerdem ein neues Set für den Fußball-Talk an. Details dazu oder Fotos gibt es aber noch nicht. Fest steht: Ab der kommenden Saison wird der "Doppelpass" deutlich anders daherkommen als bislang, denn auch auf der Position des Moderators gibt es bekanntlich einen Wechsel. Statt Thomas Helmer wird ab August Florian König durch die Sendung führen. Gemeinsam mit Co-Moderatorin Jana Wosnitza empfängt König im Hilton Airport Hotel wie gewohnt eine Runde aus Sportjournalisten, Trainern und Klub-Repräsentanten. Zur Stammbesetzung zählen auch die Sport1-Experten Stefan Effenberg, Mario Basler und Alfred Draxler.

"Neue Impulse setzen"

Stefan Obstmayer, COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Sport1 GmbH, sagt zum neuen Titelsponsor: "Mit Stahlwerk als einem der führenden Unternehmen auf dem europäischen Markt für Schweiß- und Schneidtechnik gewinnen wir einen neuen starken Titelsponsor für unser Flaggschiff. Das Timing passt perfekt: Neuer Moderator, neues Set und Start in die neue Bundesliga-Rechteperiode mit neuem Partner. Gemeinsam werden wir die ‚Doppelpass‘-Zukunft gestalten, neue Impulse setzen und frische Ideen einbringen."

Christian Mann, Leiter Marketing der Stahlwerk Schweißgeräte GmbH, sagt: "Der Name ‚Doppelpass‘ steht – ebenso wie die Marke Stahlwerk Schweißgeräte – für eine außergewöhnliche Performance auf höchstem Niveau, und das seit über 20 Jahren. Neben der Leidenschaft für Stahl teilen unsere Kunden die Leidenschaft für Sport. So lag es nahe, nach einem Partner zu suchen, welcher die Werte des Unternehmens teilt und im Bereich Sport durch ein hohes Maß an Expertise und Kontinuität hervorsticht. Besonders an der Zusammenarbeit sind neben der Begeisterung für Fußball die stets angenehme und vertrauensvolle Atmosphäre sowie die gegenseitige Wertschätzung. Dass sich alles in so kurzer Zeit realisieren ließ, spricht für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Vertrauen und Engagement."