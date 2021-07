© ProSieben

Das heißt: Smartphones sind für die teilnehmenden Personen tabu, die gab’s damals nämlich noch nicht. "Stattdessen tauchen sie im glamourösen Ambiente eines prächtigen Schlosses ganz in den Lifestyle des frühen 19. Jahrhunderts ein - Ballabende, pompöse Gewänder, strenge Verhaltensregeln und begrenzte Kommunikationsmöglichkeiten inklusive", heißt es vom Sender. Am Ende wird das "Traumpaar der Saison" gekürt, dafür gibt’s auch ein Preisgeld.

Entwickelt wurde das Format in Deutschland, konkret von ITV Studios Germany. Hierzulande schafft es das Format auch voraussichtlich erstmals auf die Bildschirme - eine Weltpremiere also. Für den internationalen Vertrieb sorgt ITV Studios. Wann genau die Kuppelshow bei ProSieben zu sehen sein wird, ist unklar.

Hannes Hiller, Senior Vice President Development & Content Strategy Entertainment, sagt zur neuen Show: "Wer weiß heute noch, wie Dating ohne Smartphone funktioniert hat? In der Datingshow 'Love is King' (AT) dreht sich für Singles auf Partnersuche die Zeit zurück. Digital Natives gehen auf eine romantische Zeitreise ins 19. Jahrhundert, um ihren Partner zu finden. Das wird sehr märchenhaft. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir gemeinsam mit ITV Studios dieses Programm in Deutschland zeigen."