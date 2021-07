Seit 1999 steht Claude Schmit als Geschäftsführer an der Spitze von Super RTL und hat den Sender, der im vorigen Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feierte, trotz wachsender Konkurrenz zur unangefochtenen Marktführerschaft im Kinderfernsehen geführt. Nun steht allerdings sein Abschied bevor: Wie die Mediengruppe RTL Deutschland am Vormittag mitteilte, übernimmt Thorsten Braun bereits zum 1. August die Geschäftsführung von Super RTL. Schmit wechselt dann in den Beirat und soll dem Unternehmen in dieser Funktion "eng verbunden bleiben und beratend zur Seite stehen", wie es heißt.

Der Wechsel an der Spitze kommt nicht überraschend: Seit Thorsten Braun im vergangenen Jahr als Chief Content & Revenue Officer bei Super RTL einstieg und Mitglied der Geschäftsführung wurde, war davon auszugehen, dass er früher oder später Schmits Nachfolge antreten würde. Vor seinem Wechsel zu Super RTL war der 49-Jährige bereits Sender- und Vermarktungschef beim deutschsprachigen Disney Channel, wo er die inhaltliche Verantwortung für alle TV-Sender und digitale Plattformen sowie deren Vermarktung innehatte.

Die Personalie geht zugleich einher mit der vollständigen Übernahme der bislang von der Walt Disney Company gehaltenen Anteile in Höhe von 50 Prozent an Super RTL durch die Mediengruppe RTL. Die Wettbewerbsbehörden in Deutschland und Österreich hatten die Transaktion erst vor wenigen Wochen genehmigt (DWDL.de berichtete).

"Exzellentes unternehmerisches Gespür"

© MG RTL D / Marina Rosa Weigl Bernd Reichart

Mit Thorsten Braun habe man indes "einen hervorragenden Medienmanager als Nachfolger für Claude Schmit gewinnen" können, so Reichart weiter. "Mit der hohen TV- und Digital-Expertise im Team von Super RTL werden wir gemeinsam noch viele spannende Ideen im Bereich 'Kids & Family' umsetzen. Diese Zielgruppe ist nicht nur für uns als 'Mainstreamer' unverzichtbar, sie bietet auch viel Potenzial in zukunftweisenden Geschäftsmodellen."

Thorsten Braun kündigte an, Super RTL "in die nächste Wachstumsphase" führen zu wollen. "Wir werden das Unternehmen in den Bereichen Content, Vermarktung sowie Tech & Data weiterentwickeln und unser breites Inhalteangebot auf allen relevanten Plattformen - von Streaming, linearem TV, Audio bis in den Handel - ausbauen."

© Super RTL Claude Schmit

Auch für das Publikum dürften in nicht allzu ferner Zukunft Veränderungen sichtbar werden: Nach DWDL.de-Informationen soll die Marke Super RTL nämlich perspektivisch vom Markt verschwinden und durch Toggo ersetzt werden - jene Marke, unter der Super RTL ohnehin schon seit 20 Jahren sein Kinderprogramm ausstrahlt (DWDL.de berichtete).