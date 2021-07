RTL hat bekanntgegeben, wann die dritte und finale Staffel von "Sankt Maik" zu sehen sein wird. Die Dreharbeiten an den Folgen begannen ja schon Anfang des vergangenen Jahres, bevor die Corona-Pandemie zahlreiche Planungen durcheinander brachte. Doch nun drückt man in Köln aufs Tempo: Die acht verbliebenen Episoden sind am 19. und 26. August zu sehen. Hier setzt RTL auf jeweils vier Folgen am Stück, unterbrochen nur durch das neue Nachrichten-Format "RTL Direkt".

Zuletzt erreichte "Sankt Maik" nur maue Quoten im Programm von RTL. Die zweite Staffel unterhielt 2019 rund eineinhalb Millionen Menschen, nachdem ein Jahr zuvor im Schnitt noch rund 2,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einschalteten. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei Staffel zwei nur noch bei 10,6 Prozent, das waren zwei Prozentpunkte weniger als bei der Premieren-Staffel.

Und darum geht es in den neuen Folgen von "Sankt Maik": Nachdem Maik (Daniel Donskoy) von Eva enttarnt wurde, muss er versuchen, ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Da hilft es nicht gerade, dass eine alte Bekannte aus Berlin auftaucht und ihn aus dem Gefängnis holt – Katja Marusic, die Schwester vom verstorbenen Gangsterboss Jurek. Katja droht Maik, seinen Bruder Kevin verschwinden zu lassen, sofern er sich weigert seine Stellung als Pfarrer der Gemeinde und seine Kirche als Umschlagplatz für ihre Drogengeschäfte zu nutzen. Wird Maik gemeinsam mit Eva gegen Katjas Machenschaften vorgehen können? Und vertraut Eva ihm überhaupt noch ein letztes Mal?

Produziert wird die Serie von UFA Fiction. Auf Seiten der Produktionsfirma zeichnen Ulrike Leibfried und Sebastian Werninger verantwortlich, Producerinnen und Producer sind Rebecca Schröder-Witscherkowsky, Jasmin Schelling und Eike Adler. Headautorin ist Antonia Rothe-Liermann, weitere Autorinnen sind Katrin Milhahn, Melina Natale, Valentina Brüning und Anja Flade. Die Regie lag bei Markus Sehr und Wolfgang Eißler. Die Kamera führten Paul Pieck und Felix Poplawsky. Die Redaktion haben Vanessa Kloth und Manuel Schlegel (RTL) inne unter der Leitung von Frauke Neeb und Hauke Bartel, RTL-Bereichsleiter Fiction.