Knapp fünfeinhalb Prozent Marktanteil sicherte sich Kabel Eins mit seiner Camping-Doku "Yes, we camp!" im zurückliegenden August. Eine zweite Staffel ist längst bestellt, sie soll am 22. August 2021 starten. Noch vorher wird jedoch auch RTLzwei in einem neuen Format das Thema Camping aufgreifen. Für "Bella Italia – Camping auf Deutsch" hat der Sender auf Europas größtem Campingplatz gedreht: dem Marina di Venezia. Entstanden sind zehn Folgen.

Der Campingplatz gleiche fast schon einer kleinen Stadt, er umfasst einen Wasserpark, Supermärkte und eigene Restaurants. Nach Senderangaben würden die meisten der 3.000 Camper dort aus Deutschland stammen und natürlich eigene Geschichten mitbringen. Geschichten, die im neuen RTLzwei-Format Platz finden sollen und somit ab Montag, 9. August 2021 zur besten Sendezeit in die Wohnzimmer der Zusehenden des Senders gelangen. Direkt in der Auftaktfolge werden etwa Nicole und Sascha begleitet. Das Paar ist mit drei weiteren Pärchen angereist und schon beim Aufbau geht alles schief. Gefilmt wurden auch echte Neulinge im Campen, etwa eine Mädelsclique um Kira. Schnell herrscht bei ihnen dicke Luft. Die Sendung wird von Story House Productions GmbH hergestellt.

Nach der zweistündigen Premiere kehrt ein ungewöhnliches RTLzwei-Format mit Wiederholungen in die Montags-Primetime zurück. Ab 22:15 Uhr zeigt der Sender nochmals alte "Wild im Wald"-Folgen. Darin mussten Kandidatinnen und Kandidaten in einem Tierkostüm einen Hindernis-Parcours überwinden. Sonja Zietlow moderierte das Format, das im Herbst 2019 zur Primetime nur rund dreieinhalb Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ergatterte, sich in der Late-Prime dann aber auf teils sieben Prozent steigerte.

"Bella Italia – Camping auf Deutsch" und "Wild im Wald" lösen den bisherigen RTLzwei-Montag ab, der aus "Clever wohnen – Mehr Platz für uns!" und "Die Schnäppchenhäuser Spezial" besteht.