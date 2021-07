am 23.07.2021 - 12:26 Uhr

Noch mehr Aufgaben bei Warner Media bekommt fortan Hannes Heyelmann. Zusätzlich zu seinem derzeitigen Verantwortungsbereich als EVP Programming bei WarnerMedia in der EMEA-Region wird der Manager nun auch die Leitung der Kinofilmproduktion für Deutschland, Österreich und der Schweiz übernehmen. Diese Position ist frei geworden, weil Peter Schauerte nach 20 Jahren in der Firma aufhört.

Heyelmann sagt: "Ich freue mich sehr darauf, das erfolgreiche deutsche lokale Kinofilmproduktionsgeschäft zu betreuen, unterstützt von dem talentierten Kreativteam unter der Leitung von Magdalena Prosteder, Head of Creative Local Content." Das Unternehmen werde weiterhin "ausgezeichnete Filme" für den deutschsprachigen Markt produzieren. Zudem ist sich Heyelmann sicher, dass einige davon auch beim Streaming-Dienst HBO Max in Europa zu sehen sein werden.

Hannes Heyelmann wird an Priya Dogra, President von WarnerMedia EMEA & Asia (ohne China), berichten – und in einem Team eng mit Sylvia Rothblum, seit Kurzem Country Manager DACH, arbeiten. Dogra lobt Heyelmann: "Nach meinem Einblick in Hannes' cross-divisionale Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem gesamten Unternehmen, die sicherstellt, dass wir exzellente Inhalte auf unseren linearen Netzwerken und HBO Max anbieten, freue ich mich sehr, dass er sein Können, seine langjährige Erfahrung sowie seine Kooperationsfähigkeit und sein business know-how zukünftig auch im Kinofilmproduktionsbereich einbringen wird."

Für Heyelmann ist es gewissermaßen ein Lob zum Jubiläum. Vor 20 Jahren, nämlich 2001, trat er ins Unternehmen ein. Langweilig wird dem Manager jedenfalls nicht. Schon vor dem Hinzukommen des neuen Aufgabenbereichs kümmerte er sich um Content, Windowing und Akquisitionsstrategien sowie deren Umsetzung für die Entertainment-Sender von WarnerMedia und HBO Max, aber auch um die Bereiche Creative Services, Research & Insights und Sendermarketing.