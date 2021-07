am 26.07.2021 - 11:56 Uhr

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden mit dem evangelischen Robert Geisendörfer Preis geehrt, das ist jetzt bekannt geworden. Ausgezeichnet werden mit dem Preis Hörfunk- und Fernsehproduktionen, die beiden ProSieben-Entertainer erhalten eine Spezial-Auszeichnung der Jury. Konkret werden Joko und Klaas für ihre Sendungen geehrt, die sie im Rahmen der durch "Joko & Klaas gegen ProSieben" gewonnen Sendezeit umgesetzt haben.

Diese Zeit haben sie bislang unter anderem dafür genutzt, um auf die Seenotrettung von Flüchtlingen, den Einsatz gegen rechts oder Obdachlosenhilfe aufmerksam zu machen. Besonders beeindruckt zeigte sich die Jury unter dem Vorsitz von Kirchenpräsident Volker Jung von der siebenstündigen Dokumentation zum Pflegenotstand. Mit diesen "Gewinneinlösungen", so die Jury, hätten die beiden zur Primetime eine jüngere Zielgruppe auf überraschende und ernsthafte Weise mit den Themen und Werten konfrontiert, für die der Robert Geisendörfer Preis stehe: Sprachlosen eine Stimme geben und Fürsprache üben. ProSieben konnte sich trotz des ungewohnten Formats über gute Quoten freuen (DWDL.de berichtete).

Die restlichen Gewinnerinnen und Gewinner werden im Oktober bekannt gegeben. Alle mussten sich übrigens gegen eine doppelte Konkurrenz behaupten, denn 2021 wurden auch die Einreichungen des Vorjahres berücksichtigt. 2020 ist die Preisverleihung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr wird der Robert Geisendörfer Preis im Rahmen einer Doku vergeben, die am Sonntag, den 10. Oktober, um 12:15 Uhr bei 3sat zu sehen sein wird. In dem 45-minütigen Film besucht "Kulturzeit"-Moderatorin Vivian Perkovic die Preisträgerinnen und Preisträger und würdigt sie und ihre Werke aus den Bereichen Kindermedien, Radio und Fernsehen.