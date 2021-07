Man erinnere sich: 2018 wechselte Bülent Ceylan von RTL zu Sat.1. Dort wurde es nach ein paar anfänglichen Fehlschlägen allerdings schnell wieder ruhig um den Comedian. Dafür taucht er nun in einem neuen Factual-Format im ZDF wieder auf. In "Don't stop the Music" will er Kinder aus sozial benachteiligten Familien dazu motivieren, ein Instrument zu lernen.

Gedreht wird derzeit und noch bis März 2022 an der Gemeinschatsschule Campus Efeuweg in Berlin. Während der Schule bislang die Mittel und Lehrkräfte für die musikalische Förderung fehlten, erhalten durch das Projekt nun rund 50 Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, über zehn Monate ein Musikinstrument zu erlernen. Ziel ist ein gemeinsames großes Abschlusskonzert.

Das Langzeitprojekt geht dabei von der Annahme aus, dass das gemeinsame Musizieren die Motivation und den Spaß an der Schule sowie am Lernen verbessert, das Selbstbewusstsein und auch die schulischen Leistungen der Kinder stärkt sowie das Sozialverhalten, die Integration und Chancengleichheit fördert.

Bülent Ceylan fungiert als prominenter Pate des Projekts, weitere Künstlerinnen und Künstler werden ihn im weiteren Verlauf unterstützen, mit den Kindern üben und gemeinsam mit ihnen beim Abschlusskonzert auftreten. Ceylan: "Ich habe mich unheimlich gefreut, bei diesem besonderen Fernseh-Projekt dabei sein zu können. Es ist mein Herzenswunsch, benachteiligten Kindern Musik näher zu bringen und sie gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit zu motivieren, ihr Kinderlachen zu sehen und gemeinsam mit ihnen etwas auf die Beine zu stellen."

Das Format "Don't Stop the Music" wurde von Fresh One Productions Limited entwickelt. Produziert wird es von Redseven Entertainment, Produzentin ist Tina Wagner Producerin Anna-Lena Zwez. Die Ausstrahlung ist rund um Ostern 2022 geplant. Neben vier Folgen fürs ZDF-Programm entstehen auch acht Folgen für den KiKA. Die Redaktion im ZDF haben Thorsten Haas, Damaris Sánchez-Parellada und Livia Reidt, die Redaktion für KiKA haben Dorothee Herrmann und Katharina Galle.