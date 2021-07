Als die Wassermassen durchs Ahrtal rauschten, machten sie natürlich auch vor den Winzer-Betrieben nicht halt. Und nicht nur die Betriebe müssen wieder aufgebaut werden, auch bereits fertig abgefüllte Flaschen des aktuellen Jahrgangs sind aufgrund der äußerlichen Verschmutzung kaum noch im normalen Handel zu vertreiben. Unter dem Motto "#Flutwein" versucht man aber, aus der Not eine Tugend zu machen und vergibt die nur äußerlich verschmutzten, aber noch genießbaren Flaschen aus dem Flutgebiet nun als Prämie für eingehende Spenden, mit denen der Wiederaufbau der Winzer- und Gastronomiebetriebe mitfinanziert werden soll.

Schon jetzt wurden so über 400.000 Euro eingenommen. Damit es noch mehr werden, läuft dazu nun auch eine bundesweite Kampagne, die von der Seven.One AdFactory initiiert wurde. Dazu hat sie ehrenamtlich neben digitalen Plakaten auch Videospots für TV und Social Media produziert, die unter anderem mit akkustischen Aufnahmen der Flut die Geschichten der Flaschen zum Leben erweckens ollen. Die digitalen Plakate werden auf Werbeträgern des Außernwerbers Wall gezeigt, der seine Werbeflächen ebenfalls kostenfrei zur Verfügung stellt. Weitere Partner sind Startnext und der Ahrwein e.V. sowie der eigens gegründete Verein "Ahr - A Wineregion needs Help for Rebuilding e.V." Beworben wird die Aktion auch auf vielen Social-Media-Kanälen von Prominenten wie Matthias Killing, Julia Leischik, Annika Lau, Marlene Lufen und Lola Weippert

Tom Schwarz, Geschäftsführer Seven.One AdFactory: "Als einer unserer Direktoren nachts eine WhatsApp schrieb, dass seine Verwandtschaft unmittelbar betroffen und Existenzen grundlegend bedroht sind – da war die Flut auch für uns plötzlich so nahe und greifbar. Noch in der Nacht entstanden erste Ideen, wie wir der Region nachhaltig helfen können. In nur wenigen Tagen hat unser großartiges Team der Seven.One AdFactory die Kampagne #Flutwein in enger Zusammenarbeit mit wichtigen Entscheidern vor Ort und tollen Partnern kreiert und auf die Straße gebracht."

© Seven.One AdFactory Ein Motiv der Flutwein-Kampagne. Mit dem Geld soll der Wiederaufbau der Winzer- und Gastrobetriebe finanziert werden.

Andreas Prasse, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb, Wall GmbH: "Wir sind noch immer erschüttert über das Ausmaß der Zerstörung in den Hochwassergebieten. Umso wichtiger ist die schnelle Hilfe vor Ort. Wir haben uns sofort der Initiative #Flutwein angeschlossen, um etwas zum Wiederaufbau der Region beitragen zu können. Deshalb zeigen in ganz Deutschland unsere digitalen City Light Poster kostenfrei die eindrucksvollen Kampagnenmotive. Damit erreicht die Aktion noch mehr Menschen, die helfen möchten. Danke an die Initiatoren und Partner!"

Peter Kriechel, Vorsitzender des Ahrwein e.V. und Mitinitiator der Spendenaktion, erklärt: "Das Hochwasser trifft das Ahrtal mitten ins Herz - der Weinbau ist in unserer Region eine tragende wirtschaftliche Säule, die nun nicht mehr steht. Die Wassermassen haben fast allen Weingütern aus der Region buchstäblich den Boden unter den Füßen weggerissen. Doch wir erfahren derzeit eine genauso große Flut an Hilfsbereitschaft und Mitgefühl. #Flutwein ist ein Paradebeispiel für diese unfassbare Solidarität."