Vom Handy über den Kühlschrank und die Lampe bis zur Klospülung - durch einen länger andauernden Blackout wird in der neuen Serie "Alles finster - Überleben für Anfänger" ganz Europa lahm gelegt - und damit auch das kleine Dörfchen Kekenberg an der Della in Österreich, in dme schon bald Panik und Chaos auszubrechen drohen. Denn schnell stellt sich heraus: Wenn's ums Überleben geht, sind alle ziemliche Anfänger.

Erzählt wird die Geschichte mit schwarzem Humor in sechs 45-minütigen Folgen unter der Regie von Michi Riebl und nach einem Drehbuch von Selina Gina Kolland. In der Geschichte hat weder der Bürgermeister, der nach einem Schnapskoma an den Job kam, einen Plan für den Notfall, noch die Führung der nahegelegenen Kaserene, die noch nicht einmal über ein Notstromaggregat verfügt. Natürlich dürfen auch ein Verschöwrungstheoretiker und zwei zugreiste Prepper aus Deutschland im kuriosen Ensemble nicht fehlen, während der Dorfpfarrer die Gemeinde beisammen hält und das Krisenzentrum in der Dorfkneipe aufgeschlagen wird.

Die Riege der Darstellerinnen und Darsteller besteht unter anderem aus Hilde Dalik, Harald Windisch, Martina Ebm, Bettina Mittendorfer, Michael A. Grimm, Holger Schober, Miriam Fussenegger, Tambet Tuisk, Michael Edlinger, Lukas Watzl, Christian Strasser, Wolf Bachofner, Julia Edtmeier, Tobias Ofenbauer, Karin Lischka und Laila Marie Noelle Padotzke. Produzentin ist Gabi Stefansich von Allegrofilm, gedreht wird bis Ende September, die Ausstrahlung im BR Fernsehen ist dann für das kommende Jahr geplant.