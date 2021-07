Bei der Deutschen Telekom setzt man weiterhin stark auf Kooperationen mit Streaming-Partnern und hat in diesem Zusammenhang nun den neuen Tarif "Magenta TV Entertainment" angekündigt, der ab dem 3. August buchbar sein wird und dann neben Magenta TV auch noch TVNow Premium sowie Disney+ umfassen wird - wobei der Gesamt-Preis deutlich unter der Summe der Einzelpreise liegt.

Den Preis gibt Magenta TV bei einer 24-monatigen Laufzeit mit 12 Euro im ersten und 15 Euro im zweiten Halbjahr an. Zum Vergleich: Für das Bündel aus Magenta TV und TVNow Premium verlangt TVNow bei 2-jähriger Laufzeit 10 Euro im Monat - vor allem im ersten Jahr fällt der Aufpreis für Disney+ also sehr überschaubar aus. Würde man alle Komponenten einzeln buchen, läge der monatliche Preis bei 23,98 Euro, im ersten Jahr ließe sich also so die Hälfte sparen - wenn man bereit ist, auf die Flexibilität einer monatlichen Kündbarkeit zu verzichten. Buchbar ist der neue Tarif auch von Magenta-TV-Bestandskunden.

Magenta TV bietet als Grundlage zum Einen die linearen Programme nahezu aller deutschen Sender an, zum Anderen die "Megathek", in der sich einige eigenproduzierte oder exklusiv zugekaufte Inhalte wiederfinden, dazu auch Zugriff auf Inhalte von Partnern wie Sony, Paramount oder der BBC. Angereichert mit den umfangreichen Streamingdiensten von Disney und der RTL-Gruppe sieht die Telekom das Bündel-Angebot nun als "attraktivstes Inhalteangebot im deutschen TV-Markt". Das Angebot lässt sich unabhängig von einem Telekom-Internetanschluss nutzen.