Seit vergangenem Jahr stellt TikTok in Deutschland im Rahmen des Programms #LernenMitTikTok in Deutschland Geld bereit, um damit neben unterhaltsamen auch lehrreiche Videos auf die eigene Plattform zu bekommen. Im Rahmen dessen hat nun auch Banijay Live Artist Brand einen eigenen Kanal namens "WhatTheBook" gestartet. In zunächst 36 Folgen von jeweils 30 bis 60 Sekunden Länge soll den TikTok-Nutzerinnen und -Nutzern Literaturwissen auf leicht verständliche und unterhaltsame Weise näher gebracht werden, um diese zum Lesen zu animieren.

Beantwortet werden sollen Fragen wie "Um was geht es nochmal in Goethes 'Die Leiden des jungen Werthers'?", "Was lernt man aus den Harry Potter-Büchern?" oder "Warum sollte man zu 'Bridgerton' auch die Bücher lesen?". Präsentiert werden die Bücher in verschiedenen Formaten wie beispielsweise als Sketch, Speed-Zusammenfassung, "Buch vs. Serie" oder "Roman vs. Reality".

Gesicht und Host des Formates ist Saskia Fröhlich. Mit 67.800 Abonnentinnen und Abonnenten und 1,7 Millionen Likes auf TikTok verfügt sie auf TikTok bereits über einige Bekanntheit. Regie beim ersten TikTok-Original der Banijay LAB Produktion führt Anna-Luisa Espinosa. Creative Producer ist Marcus Nesseler, Produktionsleiter Benedict Brinkmann, Head of Online & Social Thomas Comba und Executive Producer Kristian Costa-Zahn.