Für den letzten August-Samstag verspricht RTL "einen fantastischen Sommerabend voller Humor und Unbeschwertheit live vom 'Seaside Beach' am Essener Baldeneysee". Am 28. August also werden Lola Weippert und Daniel Hartwich die Live-Show "RTL sagt Danke" moderieren, die sich nach eineinhalb Jahren Pandemie bei den Millionen Alltagsheldinnen und -helden bedanken möchte, die zuletzt "Wunder vollbracht und Belastungsgrenzen überschritten" hätten. Gemeint sind damit nicht nur Krankenhauspersonal, sondern auch Menschen, die Pakete zustellen, im Supermarkt kassieren oder andere, die Systeme am Laufen hielten.

All diese Heldinnen und Helden können sich nun über die RTL-Homepage um Tickets für diesen Abend bemühen. Alle anderen können das Programm im Fernsehen verfolgen. Der Sender hat zahlreiche Komikerinnen und Komiker für einen Auftritt begeistern können. Ab 20:15 Uhr stehen dann Mario Barth, Sascha Grammel, Die Ehrlich Brothers, Oliver Pocher, Ilka Bessin, Atze Schröder, Paul Panzer, Mirja Boes und Özcan Cosar auf der Bühne. Auch musikalische Acts sind geplant.

"RTL sagt Danke" wird von der Brainpool TV GmbH hergestellt, Nico Rossmann und Cedric Theisen sind redaktionell verantwortlich unter der Leitung von RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner.